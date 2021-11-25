Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 4:53

Власти Набережных Челнов планируют снести с улиц 12 киосков

При этом в городе будет установлен только один новый ларек
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый киоск будет расположен на улице Металлургической и будет реализовывать саженцы

Новый киоск будет расположен на улице Металлургической и будет реализовывать саженцы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах намерены демонтировать 12 нестационарных торговых точек. Соответствующее постановление подписал глава местного исполкома Фарид Салахов.

Так, с улиц города исчезнут четыре киоска в 45-м комплексе. В них продавали продукты питания, питьевую воду, мороженое и ремонтировали обувь. В 25-м комплексе будут демонтированы две торговые точки, где реализовывали продовольствие и питьевую воду. Снесут киоски и в 37-ом, 47-ом, 49-ом, 51-ом и 58-ом комплексах. Помимо этого, под снос попадет киоск недалеко от остановки "Универсам" в поселке ГЭС, в котором продавали овощи и фрукты.

После этого в городе определен только один новый киоск - на улице Металлургической Там будут продавать саженцы.