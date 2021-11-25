Власти Набережных Челнов планируют снести с улиц 12 киосков

Новый киоск будет расположен на улице Металлургической и будет реализовывать саженцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах намерены демонтировать 12 нестационарных торговых точек. Соответствующее постановление подписал глава местного исполкома Фарид Салахов.

Так, с улиц города исчезнут четыре киоска в 45-м комплексе. В них продавали продукты питания, питьевую воду, мороженое и ремонтировали обувь. В 25-м комплексе будут демонтированы две торговые точки, где реализовывали продовольствие и питьевую воду. Снесут киоски и в 37-ом, 47-ом, 49-ом, 51-ом и 58-ом комплексах. Помимо этого, под снос попадет киоск недалеко от остановки "Универсам" в поселке ГЭС, в котором продавали овощи и фрукты.

После этого в городе определен только один новый киоск - на улице Металлургической Там будут продавать саженцы.