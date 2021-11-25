Воздух в казанских автобусах могут начать очищать от СOVID-19

Испытания нового оборудования выявили, что в загруженном минимум на 80% транспорте приборы улучшили микробиологическое состояние воздуха в салоне в пять раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общественном транспорте Казани могут установить системы очистки и обеззараживания воздуха, в том числе от COVID-19. В автобусах планируют применять компактную версию устройства с креплением на потолке и управлением из кабины водителя. У разработки на основе процесса фотокализа нет аналогов в мире, сообщает пресс-служба «Ростеха»

В настоящее время, помимо Казани, вопрос установки воздухоочистителей рассматривается также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Испытания нового оборудования выявили, что в загруженном минимум на 80% транспорте приборы улучшили микробиологическое состояние воздуха в салоне в пять раз.