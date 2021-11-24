Арендовать снаряжение можно как для детей, так и для взрослых. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани заработал прокат лыж. Для любителей зимнего спорта в парке работают две освещенные трассы: в Горкинском лесу — для профессионалов, а в Ометьевском — для любителеи .

Комплект лыжного снаряжения для взрослых (лыжи + ботинки + палки) за час обойдется в 200 рублей, за 2 часа — 300 рублей, за 3 часа — 450 рублей. Комплект лыжного снаряжения для детей (лыжи + ботинки + палки) за час — 100 рублей, 2 часа — 200, 3 часа — 250.

С понедельника по пятницу прокат работает с 10:00 до 20:00, в выходные — с 9:00 до 20:00.