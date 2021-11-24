В Татарстане увековечат имена благотворителей, помогающих строительству мечети «Джамиг»

За девять месяцев текущего года на возведение объекта были направлены еще 45 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Имена благотворителей, помогающих возводить мечеть «Джамиг» в Набережных Челнах будут высечены на камне и выставлены на всеобщее обозрение на соборной площади. За 2020 год они направили в Фонд финансовой поддержки строительства объекта порядка 31 миллиона рублей, а за девять месяцев текущего года – еще 45 миллионов.

«Поступления проходят даже из других регионов. Нередко предприниматели предлагают помощь своей продукцией. Так, на днях один из бизнесменов сказал, что готов сделать витражи для мечети», - приводят слова главы Фонда Уела Хусаинова «Челнинские известия».