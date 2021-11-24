В Москве арестовали жительницу Казани, пытавшуюся продать своего сына

Матери грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лефортовский районный суд Москвы арестовал 26-летнюю жительницу Казани, обвиняемую в попытке продажи своего новорожденного сына. Женщина отправлена в СИЗО на два месяца – до 22 января.

Напомним, подозреваемая разместила объявление о продаже ребенка еще во время беременности. Его-то и успели перехватить волонтеры.

- На учет в женскую консультацию она не вставала, родная мать ее знала о беременности, но не горела желанием воспитывать внука. Дочка поделилась с ней идеей о продаже малыша, «бабушка» поддержала. Не стал чинить препятствия и отец будущего малыша. Как выяснилось, он и вовсе предложил оставить новорожденного на мусорке, - сообщало ранее движение «Альтернатива».