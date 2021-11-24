В Чувашии утонул 63-летний рыбак

Спасатели в водолазных костюмах достали тело мужчины со дна и передали полиции. Фото: Павел КЛОКОВ

Утром во вторник, 23 ноября, в пруду деревни Кюльхири Вурнарского района во время рыбалки утонул 63-летний мужчина. Спасатели в водолазных костюмах достали его тело со дна и передали полиции.

«Рыбаки! Наберитесь терпения до наступления устойчивых морозов! Лед еще не стал! Выходить на лед не безопасно! Нет никакой необходимости любителям рыбной ловли рисковать своими жизнями в период ледостава», - говорят в республиканской поисково-спасательной службе.