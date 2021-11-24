Минниханов предложил присвоить Казани статус «Города первого печатного Корана»

Открывая заседание, Минниханов также рассказал о роли республики в распространении ислама на территории России Фото: Антон ПИКУС

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил членам группы «Россия – Исламский мир» провозгласить Казань «Городом первого печатного Корана». Инициатива была озвучена во время заседания группы стратегического видения в Джидде.

Также глава региона предложил установить 1803 год как памятную дату издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами. Массовая печать священной книги тогда началась именно в Казани.