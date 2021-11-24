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Общество24 ноября 2021 11:09

Аэропорт Казани вновь запускает рейсы в Пермь и Салехард

Самолеты будут летать туда дважды в неделю
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для транспортировки пассажиров задействуют авиалайнеры Bombardier CRJ-200.

Для транспортировки пассажиров задействуют авиалайнеры Bombardier CRJ-200.

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 30 ноября в международном аэропорту Казани возобновляются авиарейсы по маршруту Казань – Пермь – Салехард. Полеты запланированы дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Из Казани в Пермь самолет будет улетать в 7:10, а из Перми в Салихард - в 10:50. Обратно из Салехарда вылеты запланированы на 14:00. В 16:55 авиалайнер будет отправятся оттуда в Казань. Для каждого города указано местное время.

Для транспортировки пассажиров задействуют самолеты Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость которых составляет 50 человек.