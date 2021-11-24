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Общество24 ноября 2021 10:38

Навигационную систему контроля уборки дорог в Казани оборудуют видеокамерами

Проект должен быть презентован через 2-3 недели
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В систему внесены около 50 маршрутов уборки дорог с полным охватом улиц

В систему внесены около 50 маршрутов уборки дорог с полным охватом улиц

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани навигационную систему контроля уборки дорог оснастят видеокамерами. С их помощью можно не только отслеживать передвижение спецтехники, но и оценивать всю ситуацию.

Напомним, система мониторинга с расширенными маршрутами уборки дорог была представлена 13 октября. Спустя два дня ее начали тестировать. Презентация проекта должна состоятся через 2-3 недели.

Специалистами выбран единый оператор обеспечения качественного сигнала и быстрого получения данных. Помимо прочего на спецтехнике установили дополнительные датчики. В систему внесены около 50 маршрутов уборки дорог с полным охватом улиц. Предусмотрены три сценария – для штатного снегопада, для снегопада средней интенсивности и для чрезвычайных ситуаций.