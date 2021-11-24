В Татарстане началась надвижка первого участка М12 на мосту через реку Волга

Рабочие надвинут металлическую основу на 63 метра с левого берега реки на правый. Фото: russianhighways.ru

Рядом с Казанью дали страт надвижке первой металлоконструкции моста через реку Волгу. Ее вес составляет 560 тонн. Работы ведутся в рамках восьмого этапа строительства магистрали М12.

В «Автодоре» объясняют, что.рабочие планируют надвинуть металлическую основу на 63 метра с левого берега реки на правый. Для этого они задействуют два специальных гидравлических домкрата.

Отметим, что мост через Волгу, протяженностью 3,3 тысячи метров, станет самым длинным в маршруте трассы М12. Его протяженность составит 3,3 тысячи метра.