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Общество24 ноября 2021 10:22

Казанцы стали спокойнее относиться к QR-кодам в транспорте - «Метроэлектротранс»

На третий день действия новых антиковидных ограничений в электротранспорте выявлены 404 нарушителей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Утром 24 ноября в электротранспорт города из-за отсутствия QR-кода не попали 404 человека. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром 24 ноября в электротранспорт города из-за отсутствия QR-кода не попали 404 человека. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром 24 ноября в электротранспорт Казани из-за отсутствия QR-кода не попали 404 человека. Один из пассажиров метро отказывался покинуть транспорт, но проблему удалось решить без привлечения полиции. А вот нарушителя антиковидных мер из трамвая все-таки пришлось передать правоохранителям.

В пресс-службе «Метроэлектротранса» замечают, что в целом горожане стали спокойнее относиться к новым антиковидным мерам. Они спокойно предъявляют кондукторам и контроллерам сертификаты о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки.