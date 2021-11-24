Казанцы стали спокойнее относиться к QR-кодам в транспорте - «Метроэлектротранс»

Утром 24 ноября в электротранспорт города из-за отсутствия QR-кода не попали 404 человека. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Утром 24 ноября в электротранспорт Казани из-за отсутствия QR-кода не попали 404 человека. Один из пассажиров метро отказывался покинуть транспорт, но проблему удалось решить без привлечения полиции. А вот нарушителя антиковидных мер из трамвая все-таки пришлось передать правоохранителям.

В пресс-службе «Метроэлектротранса» замечают, что в целом горожане стали спокойнее относиться к новым антиковидным мерам. Они спокойно предъявляют кондукторам и контроллерам сертификаты о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки.