Мэр Набережных Челнов поручил возвести мост в Замелекесье за минимальные сроки

Перекрытию подлежит участок от улицы Аэродромной до улицы Батенчука Фото: Андрей КАРА

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев не разрешил подрядчику на год перекрыть движение на улице Гостева на время строительства там нового моста и дороги. По словам градоначальника, работы должны быть выполнены в сжатые сроки. В графике работы дорожников не должны включены новогодние выходные, заметил он.

В итоге, участок от улицы Аэродромная до улицы Батенчука будет перекрыт в начале января будущего года, сообщают Chelny-biz.