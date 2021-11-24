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Общество24 ноября 2021 9:24

Мэр Набережных Челнов поручил возвести мост в Замелекесье за минимальные сроки

Вместе с тем, Магдеев не дал разрешения перекрыть дорогу рядом с участком строительства на целый год
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Перекрытию подлежит участок от улицы Аэродромной до улицы Батенчука

Перекрытию подлежит участок от улицы Аэродромной до улицы Батенчука

Фото: Андрей КАРА

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев не разрешил подрядчику на год перекрыть движение на улице Гостева на время строительства там нового моста и дороги. По словам градоначальника, работы должны быть выполнены в сжатые сроки. В графике работы дорожников не должны включены новогодние выходные, заметил он.

В итоге, участок от улицы Аэродромная до улицы Батенчука будет перекрыт в начале января будущего года, сообщают Chelny-biz.