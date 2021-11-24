Участница одного из квестов Казани упала с высоты и сломала шейные позвонки

С площадки, где проходила игра, женщину госпитализировали. Фото: Виктор Гусейнов

29-летняя жительница Казани пройти ночной квест, расположенный в одном из нежилых домов на улице Техническая. Во время игры она упала с высоты собственного роста, после чего была госпитализирована. Врачи диагностировали женщине перелом шейных позвонков.

После того, как об этой истории узнали в Следственном управлении СКР по Татарстану, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в пресс-службе управления.