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Общество24 ноября 2021 9:03

Участница одного из квестов Казани упала с высоты и сломала шейные позвонки

Возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С площадки, где проходила игра, женщину госпитализировали.

С площадки, где проходила игра, женщину госпитализировали.

Фото: Виктор Гусейнов

29-летняя жительница Казани пройти ночной квест, расположенный в одном из нежилых домов на улице Техническая. Во время игры она упала с высоты собственного роста, после чего была госпитализирована. Врачи диагностировали женщине перелом шейных позвонков.

После того, как об этой истории узнали в Следственном управлении СКР по Татарстану, было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщают в пресс-службе управления.