В Казань приедут финалисты конкурса на разработку концепции нового здания театра Камала

В течение двух дней они ознакомятся с территорией будущего здания, концепцией самого театра, побеседуют с экспертами. Фото: kzn.ru

27-28 ноября в Казани состоится установочный семинар, организованный для финалистов международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала. Столица Татарстана примет 23 финалиста в том числе из Австрии, Великобритании, Испании, России и Японии. Они ознакомятся с территорией будущего здания и концепцией самого учреждения, а также побеседуют с экспертами.

В программе семинара три блока - «Проектирование», «Театр+Город» и «Театр». Первый представляет собой экскурсию по участку строительства и общение с членами жюри и экспертами, второй - прогулку по городу и знакомство с местной архитектурой, третий - познание кухни театра. Гостям покажут работу театральных цехов и даже предложат поучаствовать в работе артистов. Также в рамках блока «Театр» пройдет показ лабораторного спектакля для рефлексии на тему переезда.