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Происшествия24 ноября 2021 7:47

В Казани задержали «курьера», доставлявшего мошенникам деньги их жертв

Молодой человек признал свою вину
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Правоохранители установили, что задержанный совершил три «заказа».

Правоохранители установили, что задержанный совершил три «заказа».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего жителя Казани подозревают в покушении на мошенничество. По данным полиции, он доставлял злоумышленникам деньги их жертв в обмен на часть средств.

Одной из потерпевших стала 87-летняя женщина. В тот день пенсионерке позвонила незнакомка, представившаяся ее дочерью, и заявила, что попала в ДТП. Далее в разговор вмешался «следователь» заверивший горожанку, что ее дочь может избежать уголовной ответственности, если та заплатит 800 тысяч рублей. Однако у пенсионерки было лишь 60 тысяч и она, следуя указаниям мошенницы, завернула эти деньги в платок, после чего положила в пакет и передала «курьеру», который сейчас задержан.

«Правоохранители установили, что задержанный совершил еще два аналогичного «заказа». При этом, как и обговаривалось ранее, он оставлял себе часть денег в качестве оплаты своих услуг. Полицейские в ходе обыска в квартире задержанного обнаружили 20 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Парень признал свою вину и вернул пенсионерке 60 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.