В Казани задержали «курьера», доставлявшего мошенникам деньги их жертв

Правоохранители установили, что задержанный совершил три «заказа». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего жителя Казани подозревают в покушении на мошенничество. По данным полиции, он доставлял злоумышленникам деньги их жертв в обмен на часть средств.

Одной из потерпевших стала 87-летняя женщина. В тот день пенсионерке позвонила незнакомка, представившаяся ее дочерью, и заявила, что попала в ДТП. Далее в разговор вмешался «следователь» заверивший горожанку, что ее дочь может избежать уголовной ответственности, если та заплатит 800 тысяч рублей. Однако у пенсионерки было лишь 60 тысяч и она, следуя указаниям мошенницы, завернула эти деньги в платок, после чего положила в пакет и передала «курьеру», который сейчас задержан.

«Правоохранители установили, что задержанный совершил еще два аналогичного «заказа». При этом, как и обговаривалось ранее, он оставлял себе часть денег в качестве оплаты своих услуг. Полицейские в ходе обыска в квартире задержанного обнаружили 20 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Парень признал свою вину и вернул пенсионерке 60 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.