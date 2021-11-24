Депутат Госсовета Татарстана назвал QR-коды мерой тотального контроля, которая неэффективна в борьбе с пандемией

Альмир Михеев считает, что QR-коды не являются решением для борьбы с пандемией Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев выступил с громким заявлением о том, что пандемию коронавируса можно одолеть и без QR-кодов. Он уверен, что рост заболеваемости помогут снизить бесплатные ПЦР-тесты. Про такую альтернативу парламентарий написал в своем Instagram.

По его словам, бессмысленное издевательство над людьми и бизнесом в настоящее время нужно прекращать. Михеев считает, что QR-коды не являются решением для борьбы с пандемией. А вакцинация – это личный выбор каждого.

Также Альмир Михеев заявил, что ограничения для граждан без QR-кодов нагнетают социальное напряжение и ведут к неприятию обществом любых инициатив правительства.

В качестве альтернативы депутат предложил массовое бесплатное экспресс-тестирование. По его мнению, это позволит выявлять реально болеющих.