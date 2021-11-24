«Ак Барс» одержал победу над рижским «Динамо» в матче КХЛ

В концовке матча за три минуты хозяева забили сразу три шайбы и привели команду к уверенной победе. Фото: ak-bars.ru

23 ноября в Казани состоялась встреча «Ак Барса» с «Динамо» Рига в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» одержал пятую победу подряд. Игра завершилась со счетом 4:2.

Первую шайбу в матче забила команда гостей, определив исход первого периода - 0:1. Во втором периоде хозяева смогли сократить преимущество, забив ответный гол – 1:1. во время последней 20-минутки рижское «Динамо» снова вырвалось вперед – 1:2. Однако «Ак Барс» в последние минуты матча перешел в смелую атаку. В итоге, за три минуты хозяева забили сразу три шайбы и привели команду к уверенной победе – 4:2.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Джордан Уил (31-я минута), Даниил Тарасов (52-я минута), Данис Зарипов (54-я минута) и Дмитрий Воронков (55-я минута).

В команде «Динамо» отличились Гинтс Меяй (16-я минута) и Лаурис Дарзиньш (47-я минута).

«Ак Барс» с 44 очками, наконец, поднимается на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем туре 25 ноября «Ак Барс» примет на своей площадке СКА из Санкт-Петербурга.