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Происшествия23 ноября 2021 18:11

В Нижнекамском районе Татарстана из-за пожара погибли два человека

Детали происшествия устанавливаются
Инзиля ШАКИРОВА
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Погибшими в ходе пожара являются супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Погибшими в ходе пожара являются супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Фото: МЧС Татарстана

В селе Шереметьево в Нижнекамском районе Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по республике.

На место происшествия прибыли пожарные, которые полностью потушили пламя. В зале нашли, по предварительной информации, тело хозяина дома. Позже обнаружили второе тело. Предположительно, погибшими являются супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Причина пожара и детали происшествия устанавливаются.