В Нижнекамском районе Татарстана из-за пожара погибли два человека

Погибшими в ходе пожара являются супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Фото: МЧС Татарстана

В селе Шереметьево в Нижнекамском районе Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по республике.

На место происшествия прибыли пожарные, которые полностью потушили пламя. В зале нашли, по предварительной информации, тело хозяина дома. Позже обнаружили второе тело. Предположительно, погибшими являются супруги - 69-летний мужчина и 68-летняя женщина.

Причина пожара и детали происшествия устанавливаются.