Более 800 миллионов рублей субсидий на нерабочие дни уже выплачено

Субсидия на нерабочие дни может быть предоставлена организациям и предпринимателям республики при одновременном выполнении следующих условий:

1. организация или предприниматель должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, либо в реестр СОНКО;

2. основной вид экономической деятельности налогоплательщика, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 10 июля 2021 года, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлению 1849

3. организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в отношении нее не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП;

4. по состоянию на 1 июля 2021 года отсутствует задолженность свыше 3 тыс. рублей с учетом имеющейся переплаты, либо на дату представления заявления задолженность погашена.

Получение субсидии носит заявительный порядок, поэтому необходимо направить заявление по месту нахождения организации, в случае если получатель субсидии индивидуальный предприниматель – в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя. Форма заявления приведена в приложении № 4 к Постановлению Правительства РФ от 28.10.2021 №1849. Заявление заполняется и представляется в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Заявление на субсидию может быть представлено:

1. в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;

2. на бумажном виде по почте, на сайте ФНС России реализован сервис, позволяющий сформировать заявление на субсидию в бумажном виде.

На сайте ФНС России создан специальный раздел «С ноября 2021 года - новая субсидия для пострадавшего от COVID-19 бизнеса», здесь опубликована вся информация о субсидиях на нерабочие дни и в каких случаях их можно получить. Проверить соблюдение всех условий. Также приведена формула ее расчета в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.