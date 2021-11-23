В Казани перекрыли участок дороги у Деревни Универсиады

Движение должно быть восстановлено 1 декабря текущего года. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани на транспортном кольце у Деревни Универсиады ввели временные изменения движения транспорта. Речь идет об участке рядом со студенческой поликлиникой на Оренбургском тракте. Вплоть до 1 декабря там будут проводиться ремонтно-восстановительные работы сетей ливневой канализации.

На улицы Парина, 1-ю Калининградскую, Камая можно проехать через улицы 2-ю Туринскую, Карбышева. Для проезда в сторону улиц Парина, Дубравной, Камая, Сыртлановой доступен маршрут через улицы Танковая и Мавлютова.

Также проезд в направлении улицы Братьев Батталовых и выезда из города возможен по улице Мавлютова, проспекту Победы, Оренбургскому тракту. В сторону улиц Рауиса Гареева и Братьев Батталовых предлагается проехать через улицу Мавлютова, проспект Победы и Оренбургский проезд. А для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых можно воспользоваться дорогой по Оренбургскому тракту и Танковому кольцу.