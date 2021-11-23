Татарстанцев будут судить за разбой и убийство таксиста

Свою вину мужчины не признали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух татарстанцев в возрасте 23-х и 26-и лет обвиняют в разбое, убийстве, угоне, умышленном уничтожении имущества и похищении документов. По версии следствия, 20 декабря минувшего года приятели выпивали в квартире одного из домов Азнакаево, после чего вызвали такси. Угрожая водителю ножом, мужчины заставили его ехать в Бугульму. Там таксист сумел выбежать из авто, но один из злоумышленников догнал его и ударил ножом в спину. От полученного ранения потерпевший вскоре скончался в больнице.

«Затем соучастники похитили у потерпевшего денежные средства, электроинструмент, магнитолу, мобильный телефон, куртку, спиртное и личные документы. С целью сокрытия следов преступления соучастники подожгли салон автомобиля, в результате чего он полностью выгорел. Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Свою вину мужчины не признали. Сейчас они оба находятся в СИЗО. Уголовное дело направлено в Верховный суд республики.