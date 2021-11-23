Непривитые жители Марий Эл больше не могут посещать ТЦ

Помимо QR-кодов о вакцинации, жители региона могут предъявить справки об отрицательном ПЦР-тесте или документы о медотводе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 ноября, в Марий Эл начали действовать новые антиковидные ограничения. Так, непродовольственные магазины и ТРЦ в республике теперь могут посещать только люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19, справками об отрицательном ПЦР-тесте или документами о медотводе.

Такие же условия в регионе действуют при посещении саун и бань, а также пребывании в санаториях и гостиницах.