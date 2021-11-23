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Общество23 ноября 2021 10:44

Непривитые жители Марий Эл больше не могут посещать ТЦ

С 23 ноября в республике начали действовать новые антиковидные ограничения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо QR-кодов о вакцинации, жители региона могут предъявить справки об отрицательном ПЦР-тесте или документы о медотводе.

Помимо QR-кодов о вакцинации, жители региона могут предъявить справки об отрицательном ПЦР-тесте или документы о медотводе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 ноября, в Марий Эл начали действовать новые антиковидные ограничения. Так, непродовольственные магазины и ТРЦ в республике теперь могут посещать только люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19, справками об отрицательном ПЦР-тесте или документами о медотводе.

Такие же условия в регионе действуют при посещении саун и бань, а также пребывании в санаториях и гостиницах.