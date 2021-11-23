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Общество23 ноября 2021 10:16

В Казани завершился капремонт детсада, построенного 78 лет назад

Теперь у учреждения один из самых необычных фасадов в городе
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ремонт на площади 455,2 квадратных метра обошелся в 47 миллионов рублей. Фото: kzn.ru

Ремонт на площади 455,2 квадратных метра обошелся в 47 миллионов рублей. Фото: kzn.ru

В Казани капитально отремонтировали корпус детского сада №126 на улице Тунакова, который был построен в 1943 году. Работы потребовали порядка 47 миллионов рублей.

Рабочие заменили кровлю, фасад, окна и оборудование, провели ремонт инженерных сетей, обновили пищеблок, благоустроили территорию.

Участок находится под круглосуточным видеонаблюдением, в помещении есть аварийные выходы. Комнаты для воспитанников оснащены санузлами, ванными, а также уголком, в котором детям раскладывают еду. Спортзал в корпусе совместили с музыкальным залом, в одной комнате есть две функциональные части.