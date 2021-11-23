Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 6:57

Казанец не справился с управлением иномаркой и врезался в автобус

В результате ДТП пострадали два человека.
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла напротив дома №229 «Б» по улице Приволжская.

Авария произошла напротив дома №229 «Б» по улице Приволжская.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Утром в понедельник, 22 ноября, напротив дома №229 «Б» по улице Приволжская в Казани столкнулись пассажирский автобус и Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и врезался в стоявший на остановке общественный транспорт.

В результате ДТП пострадали как сам 51-летний водитель Volkswagen, так и его 50-летняя пассажирка.

«За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 178 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – три столкновения транспортных средств и два наезда на пешехода. В результате водитель, три пассажира и два пешехода получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.