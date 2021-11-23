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Общество23 ноября 2021 5:42

Кремль прокомментировал введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана

О первом дне региона с новыми антиковидными ограничениями высказался пресс-секретарь Президента России
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В Кремле напомнили, что, применяя систему QR-кодов в общественном транспорте, Татарстан пользуется особыми полномочиями, предоставленными регионам на фоне пандемии

В Кремле напомнили, что, применяя систему QR-кодов в общественном транспорте, Татарстан пользуется особыми полномочиями, предоставленными регионам на фоне пандемии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают оправданным введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Говоря о новых антиковидных мерах республики, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что данные ограничения помогут сохранить здоровье местных жителей, а проблемы, связанные с недопониманием между властями и гражданами, решатся в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что, применяя систему QR-кодов в общественном транспорте, Татарстан пользуется особыми полномочиями, предоставленными регионам на фоне пандемии COVID-19.