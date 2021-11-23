Кремль прокомментировал введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана

В Кремле напомнили, что, применяя систему QR-кодов в общественном транспорте, Татарстан пользуется особыми полномочиями, предоставленными регионам на фоне пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают оправданным введение QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Говоря о новых антиковидных мерах республики, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что данные ограничения помогут сохранить здоровье местных жителей, а проблемы, связанные с недопониманием между властями и гражданами, решатся в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что, применяя систему QR-кодов в общественном транспорте, Татарстан пользуется особыми полномочиями, предоставленными регионам на фоне пандемии COVID-19.