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Общество22 ноября 2021 17:29

Ночью 22 ноября в Казани к уборке снега привлекут 253 единицы спецтехники

Также на дороги города выйдут 50 рабочих
Инзиля ШАКИРОВА
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На ряде улиц будет осуществляться вывоз снега посредством фронтальных погрузчиков.

На ряде улиц будет осуществляться вывоз снега посредством фронтальных погрузчиков.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня ночью, 22 ноября, в очистке улиц Казани от снега задействуют 50 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники, в том числе 73 комбинированные дорожные машины, 62 тракторные щетки, 57 самосвалов, 38 фронтальных погрузчиков, 6 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

На ряде улиц будет проведена посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

В ведомстве также попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.