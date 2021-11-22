Ночью 22 ноября в Казани к уборке снега привлекут 253 единицы спецтехники

На ряде улиц будет осуществляться вывоз снега посредством фронтальных погрузчиков. Фото: Ксения Высотина

Сегодня ночью, 22 ноября, в очистке улиц Казани от снега задействуют 50 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники, в том числе 73 комбинированные дорожные машины, 62 тракторные щетки, 57 самосвалов, 38 фронтальных погрузчиков, 6 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

На ряде улиц будет проведена посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

В ведомстве также попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.