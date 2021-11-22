Банк «Открытие»: три четверти россиян никогда не обращались к психологам и психотерапевтам

Банк «Открытие»

В пандемию психологическое состояние россиян ухудшилось. Наиболее негативно повлияло на него введение QR-кодов (37%), снижение доходов (33%), ограничения в работе развлекательных объектов и локдауны (по 25%). К положительным факторам пандемии россияне относят увеличение количества свободного времени (29%) и возможность больше времени уделять семье (28%). Таковы результаты опроса* к Дню психолога 22 ноября, проведенного банком «Открытие».

52% опрошенных заявили о нейтральном отношении к психологам. 33% относятся к представителям этой профессии положительно, полагая, что психологи помогают людям жить. 11% респондентов относятся к психологам отрицательно, считая, что среди них много шарлатанов.

78% россиян заявили, что никогда не обращались за психологической помощью. Реже других так отвечали жители Северного Кавказа (70%) и Южного федерального округа (71%). Даже в Москве и Московской области контактов с психологами никогда не имели 75%. Из тех, кто имел опыт обращения к психологам или психотерапевтам, 17% оценили его как положительный, а 5% назвали его отрицательным.

57% опрошенных решают свои психологические проблемы самостоятельно. У 21% нет денег на личного психолога. 16% время от времени обращаются к разным психологам. Личный психолог или психотерапевт есть лишь у 5% россиян - у 4% он был и раньше, еще у 1% появился во время пандемии COVID-19 из-за стресса.

11% получают психологические консультации реже, чем раз в год, 7% - не чаще, чем раз в год, 4% - раз в месяц, 1% - раз в неделю. 77% россиян обходятся без консультаций психолога.

Отвечая на вопрос, что во время пандемии наиболее негативно повлияло на их психологическое состояние (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), россияне чаще всего называли введение QR-кодов для посещения ряда объектов (37%), снижение доходов (33%), ограничения в работе кинотеатров, театров и магазинов, а также локдауны (по 25%), болезнь близких (19%), закрытие границ (15%). Собственную болезнь среди таких факторов назвали 11% опрошенных. При этом 26% не увидели от пандемии никаких негативных эффектов для своего психологического состояния.

Среди факторов пандемии, которые положительно повлияли на их психологическое состояние, россияне назвали увеличение количества свободного времени (29%), возможность больше времени уделять семье (28%), дольше спать (23%), работу или учебу на удаленке (14%). При этом 41% отметили, что ничего положительного в пандемии для их психологического состояния нет.

57% респондентов не намерены тратить на психологическую помощь ни копейки. 34% готовы раскошелиться максимум 5 тысяч рублей в месяц. 10-15 тысяч рублей на психологическую помощь готовы тратить 7%, от 15 до 50 тысяч - 2%, свыше 50 тысяч рублей в месяц - 1%.

* Опрос проведен банком «Открытие» 10 – 15 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.