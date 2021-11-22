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Здоровье22 ноября 2021 15:53

В Татарстане подтвердили еще 8 смертей пациентов с коронавирусом

Так, жертвами инфекции стали двое мужчин и шесть женщин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 185.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 185.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 8 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 82 и 47 лет, а также шесть женщин в возрасте 62, 84, 61, 87, 61 и 82 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 185.