Татарстанец признался в убийстве собутыльников и поджоге дома с их телами

Подозреваемый ранее уже сидел за покушение на убийство, убийство и грабеж. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летний житель Чистополя подозревается в убийстве двух и более лиц. По версии следствия, ночью 18 ноября он пришел домой к своему приятелю, чтоб зарядить мобильный телефон и фонарик, после чего начал распивать с ним и его товарищем алкоголь.

В какой-то момент хозяин жилища упрекнул гостя в том, что тот приходит к нему заряжать аппаратуру. Завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый взял топор и расправился сначала с одним, а затем с другим собутыльниками. После этого злоумышленник похитил имущество потерпевшего, поджег дом, в котором находились тела, и скрылся.

«Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство, убийство и грабеж. Из мест лишения свободы он освободился в марте 2021 года», - замечают в пресс-службе Следственного управления СКР по Татарстану.

Подробности произошедшего устанавливаются специалистами.