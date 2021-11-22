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Происшествия22 ноября 2021 11:01

СУ СКР по РТ: в Альметьевске муж убил жену, упрекнувшую его в маленькой зарплате

Свою вину мужчина признал
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

46-летнего жителя Альметьевска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия 23 октября мужчина нанес несколько ударов ножом в грудь и живот жене, которая упрекнула его в маленькой зарплате. На следующий день женщина скончалась.

«Будучи допрошен, причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.