СУ СКР по РТ: в Альметьевске муж убил жену, упрекнувшую его в маленькой зарплате

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

46-летнего жителя Альметьевска подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия 23 октября мужчина нанес несколько ударов ножом в грудь и живот жене, которая упрекнула его в маленькой зарплате. На следующий день женщина скончалась.

«Будучи допрошен, причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.