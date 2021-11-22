22 ноября в Казани из трамваев и троллейбусов высадили более 500 пассажиров без QR-кодов

В основном проверяют коды во время движения и перед оплатой проезда. Фото: Никита Кочнев

С этого понедельника, 22 ноября, в Татарстане для проезда в общественном транспорте пассажиру необходимо предъявить QR-кодов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или о метдотводе от прививки.

Так, в Казани с самого раннего утра начались проверки в общественном транспорте. Только из троллейбусов и трамваев, по состоянию на 7.30, за отсутствие QR-кода высадили более 500 пассажиров.

Не обошлось без инцидентов. Например, на улице Серова встали трамваи №1 и №6. На линии один из пассажиров не только отказался показывать QR-код, но и не стал выходить из салона по требованию кондуктора. Пришлось на место вызывать полицию.

- По этой причине задержка в движении трамваях на данных маршрутах составила 30 минут, - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».