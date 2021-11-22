В Казани водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП

С места происшествия девушку госпитализировали. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 21 ноября, напротив дома №5 по улице Миля в Казани Mitsubishi выехала на встречку, после чего врезалась в опору линии электропередачи. По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением авто.

С места происшествия водитель была госпитализирована с различными травмами. После оказания медпомощи врачи отпустили ее домой.

«За прошедшие трое суток (19, 20 и 21 ноября 2021 года) в городе зарегистрировано 481 ДТП, из них девять происшествий с пострадавшими – пять столкновений транспортных средств, три наезда на пешехода и наезд на препятствие. В результате три водителя, три пассажира и три пешехода получили травмы различной степени тяжести», - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.