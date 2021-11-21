В Татарстане за одни сутки зафиксировали 263 новых случая коронавируса

По состоянию на 21 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 794 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 263 новых случая коронавируса. Пять из них являются завозными, остальные 258 - контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

Так, по данным ведомства, в этот раз в больницу пришлось доставить 93 зараженных, остальные 179 пациентов сейчас получают лечение дома.

Отметим, что по суточному приросту число заболевших в антилидерах находится Казань – 144 новых случая, далее следуют Набережные Челны и Чистопольский район – 28 и 18 новых случаев соответственно.

Всего же, по состоянию на 21 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 794 человек, 28 879 из которых, в том числе 486 человек за последние сутки, выздоровели, а 1 164 скончались в результате болезни.