22 ноября в Татарстане прогнозируется метель и сильный порывистый ветер

Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбики термометров покажут до -1 градуса. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

22 ноября на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Так, завтра в республике прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. Также на дорогах местами возможно образование гололедицы.

Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбики термометров покажут до -1 градуса.