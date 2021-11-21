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Общество21 ноября 2021 10:08

22 ноября в Татарстане прогнозируется метель и сильный порывистый ветер

МЧС республики предупреждает о гололедице
Инзиля ШАКИРОВА
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Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбики термометров покажут до -1 градуса.

Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбики термометров покажут до -1 градуса.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

22 ноября на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Так, завтра в республике прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. Также на дорогах местами возможно образование гололедицы.

Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбики термометров покажут до -1 градуса.