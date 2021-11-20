В Татарстане подтвердили еще 10 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 164. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Татарстана подтвердил еще 10 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали четверо мужчин в возрасте 75, 67, 80 и 77 лет, а также шесть женщин в возрасте 78, 64, 85, 86, 62 и 69 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 164.