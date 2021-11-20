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Здоровье20 ноября 2021 10:49

В Татарстане за одни сутки зафиксировали 265 новых случаев коронавируса

Из них 4 – завозные, остальные контактные
Инзиля ШАКИРОВА
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Всего в Татарстане коронавирус был выявлен 35 531 человека.

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен 35 531 человека.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 265 новых случаев коронавируса. Четыре из них являются завозными, остальные 261 - контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

Так, по данным ведомства, в этот раз в больницу пришлось доставить 73 зараженных, остальные 192 пациента сейчас получают лечение дома.

Отметим, что по суточному приросту число заболевших в антилидерах находится Казань – 39 новых случаев, далее следуют Набережные Челны и Зеленодольский район – 23 и 12 новых случаев соответственно.

Всего же, по состоянию на 20 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 531 человека, 28 393 из которых, в том числе 435 человек за последние сутки, выздоровели, а 1 154 скончались в результате болезни.