В Казани по нацпроекту приобретено 100 квартир для расселения жильцов из аварийных домов

До конца декабря планируется купить еще 252 квартиры по национальному проекту «Жилье и городская среда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани с начала года приобретено 100 квартир для расселения из аварийных домов. До конца декабря планируется купить еще 252 квартиры по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство экономики республики.

В ведомстве также отметили, что по национальным проектам «Образование» и «Культура» в столице Татарстана капитально отремонтировали школу искусств, а в Муслюмовском и Сабинском районах обновили спортивные залы в двух школах.

В рамках нацпроекта «Экология» в этом году в Мензелинске завершили рекультивацию свалки, в селе Кощаково Пестречинского района — строительство очистных сооружений. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе реконструировали более 160 километров автодорог.