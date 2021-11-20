В Тукаевском районе Татарстана обнаружили очаг птичьего гриппа

Из-за гриппа в районе также введут карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тукаевском районе Татарстана подтвердился очаг высокопатогенного птичьего гриппа. Заболевания выявили в селе Калмаш. Об этом сообщили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- В настоящее время проводится утилизация путем сжигание птицы в очаге. С целью предотвращения распространения, по району, настоятельно рекомендуем осуществить убой домашней птицы в течении 2 дней, - сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации района.

Завести домашних птиц снова можно будет только через четыре месяца.