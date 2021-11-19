В Татарстане подтвердили еще 9 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 154.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Минздрав Татарстана подтвердил еще 9 смертей пациентов с коронавирусом.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.
В этот раз очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 85, 26 и 84 лет, а также шесть женщин в возрасте 73, 59, 77, 87, 82 и 72 лет.
Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 154.