В Татарстане подтвердили еще 9 смертей пациентов с коронавирусом

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 154. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Татарстана подтвердил еще 9 смертей пациентов с коронавирусом.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - официально сообщили в ведомстве.

В этот раз очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 85, 26 и 84 лет, а также шесть женщин в возрасте 73, 59, 77, 87, 82 и 72 лет.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 154.