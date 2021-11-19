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Общество19 ноября 2021 12:05

Минздрав Татарстана прокомментировал сообщения о смертях от коронавируса привитых людей

Так, речь идет о вакцинированных именно «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Какой именно вакциной привился пациент - информация не собирается.

Какой именно вакциной привился пациент - информация не собирается.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По ряду сообщений наблюдаются летальные исходы коронавируса среди тех, кто привился именно вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Данную информацию в эту пятницу, 19 ноября, на пресс-конференции прокомментировал зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике подобной статистики не ведется. Дело в том, что после смерти пациента от коронавируса собираются данные только о том, был ли он привит или нет. А каким именно препаратом привит и сколько дней прошло после этого – информация не подбивается.

При этом, Жаворонков напомнил, что полностью вакцинированным от коронавирусом считается лишь тот человек, кто получил все два компонента прививки и после этого момента прошло три недели.