Минздрав Татарстана прокомментировал сообщения о смертях от коронавируса привитых людей

Какой именно вакциной привился пациент - информация не собирается. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По ряду сообщений наблюдаются летальные исходы коронавируса среди тех, кто привился именно вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Данную информацию в эту пятницу, 19 ноября, на пресс-конференции прокомментировал зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике подобной статистики не ведется. Дело в том, что после смерти пациента от коронавируса собираются данные только о том, был ли он привит или нет. А каким именно препаратом привит и сколько дней прошло после этого – информация не подбивается.

При этом, Жаворонков напомнил, что полностью вакцинированным от коронавирусом считается лишь тот человек, кто получил все два компонента прививки и после этого момента прошло три недели.