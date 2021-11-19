В Марий Эл ввели комендантский час для подростков

Если несовершеннолетний будет замечен в указанный промежуток времени вне дома, его задержат и передадут родителям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Марий Эл напомнили, что в регионе действует комендантский час для лиц младше 18 лет. Несовершеннолетние не могут находиться вне дома, в общественных местах, без сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00. Сообщает пресс-служба МВД республики.

Ограничение действует в рамках закона «О регулировании отдельных отношений в области защиты прав и законных интересов детей».

Для данной категории жителей в ночное время запрещенным считается нахождение, в частности, в парках, скверах, клубах, общественном транспорте, стадионах и объектах торговли. Если несовершеннолетний будет замечен в указанный промежуток времени вне дома, он задержат и передадут родителям.