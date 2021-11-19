В Йошкар-Оле предприятия, которые нарушили обязательную вакцинацию, могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.

Власти Йошкар-Олы подчеркивают, что вакцинация сотрудников служит не для статистики, а для сохранения жизни людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Йошкар-Оле штрафы на нарушителей антиковидных мер могут достигать 500 тысяч рублей. Одним из видов наказания для предприятий также является приостановление деятельности сроком до 90 суток. Такие правовые аспекты работы коммерческих объектов во время пандемии рассмотрели на совещании администрации города.

Кроме того, работодателям грозит привлечение к административной ответственности. Данные меры наказания предусмотрены за неисполнение предписаний Роспотребнадзора региона по обязательной вакцинации сотрудников.