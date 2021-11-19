В Зеленодольском районе на пожаре погиб один человек и еще один пострадал

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В эту пятницу, 19 ноября, в 8.30 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании частного дома №33 на улице Кооперативная в Протопоповка Зеленодольского района, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии первого пожарно-спасательного было установлено, что горит не только дом, но и гараж, - отметили в ведомстве.

Площадь пожара, который был вскоре потушен, составила 40 квадратных метров. Пока шли работы по устранению последствий произошедшего, было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома. Также от огня пострадал и его троюродный брат – мужчину госпитализировали с места происшествия. Причина пожара пока устанавливается.