В Ульяновске из-за аварии без воды остались почти 2,5 тысячи домов

В настоящее время на месте работает бригада "Ульяновскводоканала". Фото: администрация Засвияжского района Ульяновска

В двух поселках Ульяновска отключили подачу холодной воды. Коммунальная авария лишила водоснабжения 22 многоквартирных и 2 433 частных дома. Там проживает более 5,2 тысячи человек. Сообщает МЧС Ульяновской области.

Авария произошла 19 ноября в 12.05 в переулке Прокофьева поселка Вырыпаевка. Там прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 200 миллиметров. Из-за этого подачу воды пришлось также приостановить и в поселке Пригородный.

Инцидент затронул местные детсад и школу. В областном МЧС заверили, что в этих учреждениях есть запасы воды.

В настоящее время на месте работает бригада "Ульяновскводоканала". Рабочие занимаются заменой поврежденного участка трубы длиной один метр.