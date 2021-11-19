В ряде поселков Приволжского района Казани воду отключат почти на сутки

Отключение запланировано на 9.00 23 ноября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за запланированных работ по подключению водопровода в Приволжском районе Казани отключат воду. Речь идет о ряде местных поселков - Новое Победилово, Отары и Старое Победилово.

Так, краны там пересохнут с 9.00 23 ноября до 6.00 24 ноября. Кроме того, воды в указанной период не будет и в административных зданиях, расположенных по адресам: ул.Алебастровая, 13, 13 корп.1, 2; ул.Поперечно-Отарская, 9, 100, 100 корп.1, 2, ул.Южно-Промышленная, 7, 9, 9/1, 10, 10 лит А, Б; 10 корп.3; 11, 11 корп.1; 15, 15 корп.1.

- Просьба жителям заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».