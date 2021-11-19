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Здоровье19 ноября 2021 10:33

В Татарстане за одни сутки зафиксировали 267 новых случаев коронавируса

81 человек госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 266 человек.

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 266 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 267 новых случаев коронавируса, только один из них является завозным, сообщили в Минздраве Татарстана.

Так, по данным ведомства, в этот раз в больницу пришлось доставить 81 зараженного, остальные 186 пациентов сейчас получают лечение находясь дома.

Отметим, что по суточному приросту число заболевших в антилидерах находится Казань – 146 новых случаев, далее следуют Набережные Челны и Зеленодольский район – 27 и 12 новых случаев соответственно.

Всего же, по состоянию на 19 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 35 266 человек, 27 958 из которых, в том числе 360 человек за последние сутки, выздоровели, а 1 145 скончались в результате болезни.