Власти Набережных Челнов обнародовали порядок проверки QR-кодов в общественном транспорте

Спецбригады будут проверять людей на входе в салон транспорта и во время проезда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 ноября в общественном транспорте Набережных Челнов начнут работать контрольно-ревизионные службы. Их создали для проверки QR-кодов пассажиров. Сообщает Chelny-biz.ru.

Данные службы будут проверять людей на входе в салон транспорта и во время проезда. Бригады назначат на все маршруты. Без QR-кода билеты пассажирам не продадут. За проезд без него светит штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. Ответственность за это лежит на самих пассажирах, отмечают власти Набережных Челнов.

Мобильные бригады составляют из сотрудников компаний-перевозчиков и сотрудников полиции. Количество проверяющих в одной бригаде составит от двух до пяти человек, в зависимости от уровня пассажиропотока в разное время суток.

Бригады обеспечили смартфонами для сканирования кодов, сотовой связью и интернетом. В больших автобусах и в трамваях люди смогут пройти проверку, зайдя в салон. А в автобусах малой вместимости их будут проверять на выходе и на входе. Власти города не исключают небольшое замедление в работе транспорта, но обещают его минимизировать.

Напомним, в Татарстане новые ограничения вступают в силу с 22 ноября. Без QR-кодов о вакцинации или медотводе лицам старше 18 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.