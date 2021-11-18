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Общество18 ноября 2021 14:16

В Марий Эл потратят более 22 миллионов рублей на строительство детсадов и оснащение школ

Денежные средства выделили по поручению главы региона
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Средства распределили в три района республики, которые нуждаются в детсадах или оборудовании для школ

Средства распределили в три района республики, которые нуждаются в детсадах или оборудовании для школ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Марий Эл по поручению главы региона выделили 22 миллиона рублей на создание дополнительных мест в детских садах и укрепление материально-технической базы школ. Их направят в три муниципальных района республики. Сообщает пресс-служба главы Марий Эл.

17,6 миллиона рублей предусмотрено на возведение детсадов в Медведевском районе для детей в возрасте от полутора до трех лет. В настоящее время там строят детские сады на 100 мест в поселке Руэм и на 55 мест - в поселке Нурма.

Также 3,2 миллиона рублей выделены Мари-Турекскому району и 1,9 миллиона рублей – Новоторъяльскому району. Средства направят на оснащение оборудованием двух местных общеобразовательных школ.