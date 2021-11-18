В Чебоксарах в конкурсе на должность сити-менеджера претендуют только два кандидата

При их оценке использовали два метода – тестирование о деятельности главы администрации города и индивидуальное собеседование. Фото: gcheb.cap.ru

В Чебоксарах определили двух финалистов конкурса на замещение должности главы администрации города. Кто придет на место Алексея Ладыкова, проработавшего на этой должности 10 лет, определят на внеочередном заседании городского Собрания депутатов. Сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

Всего в конкурсе принимали участие девять человек. При их оценке использовали два метода – тестирование о деятельности главы администрации города и индивидуальное собеседование.

При выставлении баллов учитывались, в частности, профессиональный опыт, специальные профессиональные знания, умения, навыки, гражданская позиция и организаторские способности.

В результате, комиссия определила двух основных кандидатов с наибольшими набранными баллами. Первый из них – Денис Спирин - заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии. Второй – Олег Александров - заместитель председателя городского комитета Чебоксар по управлению имуществом администрации города.

Комиссия единогласно проголосовала за представление кандидатов-победителей городскому Собранию депутатов.