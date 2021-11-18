Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти»

Нового руководителя выбирали на заседании, которое прошло в Барселоне. Фото: ОГМВ

Прежний глава Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) Мохамеда Будры покинул пост мэра Эль-Хосейма (Марокко). В связи с этим ему пришлось досрочно сложить свои обязанности. Для выбора руководителя ОГМВ в Барселоне собрались более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки.

На заседании бюро Всемирной организации впервые в ее истории главой был избран представитель России – мэр Казани Ильсур Метшин. Обычно это были представители Европы, Ближнего Востока или западноазиатского отделения организации. Напомним, ОГМВ ведет свою историю с 1913 года, когда в бельгийском Генте был основан Международный союз городов.

- Наша задача – помочь городам перейти от вызовов к выработке четких решений, – заявил на заседании Ильсур Метшин.

Так, он предложил оказать помощь малым городам, которые в период пандемии коронавируса находятся в тяжелом финансовом положении, а также учредить для муниципальных образований премию «Лидерство в реализации ЦУР» (SDG Implementation Champions).